Lagarde(BCE) exhorte les dirigeants de l'UE à sortir de l'impasse

FRANCFORT, 19 novembre (Reuters) - La présidente de la Banque centrale européenne, Christine Lagarde, a exhorté jeudi les dirigeants européens à sortir de l'impasse sur le budget de l'Union européenne et a réaffirmé son engagement à maintenir une politique monétaire extrêmement accommodante pour protéger l'économie de l'union monétaire contre les effets de la crise sanitaire. Les dirigeants européens vont débattre ce jeudi à 18h00 (17h00 GMT) par vidéoconférence du veto opposé par la Pologne et la Hongrie au projet de budget pluriannuel et de plan de relance de l'Union, mais aucune solution n'est en vue à courte échéance. Le plan de relance de 750 milliards d'euros "doit devenir opérationnel sans délai", a déclaré Christine Lagarde devant la commission des affaires économiques et monétaires du Parlement européen. La BCE reste déterminée à agir pour limiter les retombées économiques du regain de contaminations par le nouveau coronavirus, a ajouté la présidente de l'institution. La banque centrale a déjà annoncé qu'elle recalibrerait ses outils lors de sa réunion monétaire de décembre. Le programme d'achats d'urgence face à la pandémie (PEPP) et les opérations de refinancement à plus long terme ciblées (TLTRO) demeurent les instruments privilégiés pour le faire, a dit jeudi Christine Lagarde. (Balazs Koranyi, version française Patrick Vignal, édité par Blandine Hénault)

