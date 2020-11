Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Lagarde (BCE) appelle l'UE à débloquer son plan de relance Reuters • 19/11/2020 à 10:48









(Actualisé avec citations, contexte) FRANCFORT, 19 novembre (Reuters) - La présidente de la Banque centrale européenne (BCE), Christine Lagarde, a exhorté jeudi les chefs d'Etat et de gouvernement de l'Union à sortir de l'impasse sur le budget de l'Union européenne afin de limiter l'impact économique de la deuxième vague de la pandémie de coronavirus. Le fonds de relance de 750 milliards d'euros élaboré par l'UE est pour l'instant bloqué par le refus de la Hongrie et de la Pologne de soumettre le versement des aides au respect de l'état de droit, ce qui risque de retarder sa mise en oeuvre en l'absence de compromis. Les dirigeants européens vont débattre ce jeudi à 18h00 (17h00 GMT) par vidéoconférence du veto opposé par Varsovie et Budapest mais aucune solution n'est en vue à courte échéance. "Le plan 'Next Generation EU' doit devenir opérationnel sans délai", a dit Christine Lagarde dès le début de son audition par la commission des affaires économiques et monétaires du Parlement européen. "L'économie de la zone euro devrait être gravement affectée par les retombées de l'augmentation rapide des infections et du rétablissement de mesures de confinement, ce qui constitue un risque baissier clair pour les perspectives économiques à court terme", a-t-elle expliqué. La zone euro risque en effet de renouer avec la récession au quatrième trimestre après le rebond enregistré au troisième. Christine Lagarde a d'ailleurs réaffirmé l'engagement de la BCE à assouplir encore sa politique monétaire à l'issue de sa prochaine réunion, le 10 décembre, ce qui pourrait se traduire par une augmentation de ses achats d'obligations sur les marchés et des prêts avantageux supplémentaires accordés aux banques. "Le principal défi pour les dirigeants sera de combler l'écart jusqu'à ce que la vaccination soit bien avancée et que la reprise puisse s'appuyer sur sa dynamique propre", a dit Christine Lagarde. Elle a ajouté que la BCE devait "préserver" des coûts de financement bas, une formulation qui suggère que la banque centrale ne cherche pas particulièrement à faire baisser le coût du crédit, déjà historiquement bas, mais plutôt à faire en sorte qu'il reste plus longtemps à ce niveau. "Lorsqu'il s'agit de réfléchir à des conditions de financement favorables, ce qui compte, ce n'est pas seulement le niveau des conditions de financement mais aussi la durée du soutien", a-t-elle dit. (Balazs Koranyi, version française Patrick Vignal et Marc Angrand, édité par Blandine Hénault)

