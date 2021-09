Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Lagardère : finalise l'acquisition de Workman Publishing information fournie par Cercle Finance • 23/09/2021 à 17:44









(CercleFinance.com) - Lagardère annonce la finalisation aujourd'hui de l'acquisition de l'éditeur américain indépendant Workman Publishing par Hachette Book Group, filiale américaine d'Hachette Livre. Cette acquisition permet ainsi de renforcer significativement ses positions, notamment dans le segment Jeunesse. Workman Publishing publie principalement des ouvrages de Jeunesse et de Non-Fiction, notamment des ouvrages de vie pratique dans de nombreux domaines tels que cuisine, parentalité ou jardinage.

Valeurs associées LAGARDERE SA Euronext Paris +0.17%