Lafuma : l'AMF donne son feu vert au projet d'OPR

(CercleFinance.com) - L'AMF a déclaré conforme le projet d'offre publique de retrait (OPR) visant les actions Lafuma, déposé par Société Générale pour le compte de Calida Holding. Il est précisé que le retrait obligatoire interviendra après la clôture de l'offre. L'initiateur s'engage irrévocablement à acquérir au prix unitaire de 17,99 euros la totalité des actions Lafuma non détenues par lui (à l'exception des actions auto-détenues), soit un nombre maximal de 454.096 actions, représentant 6,39% du capital et des droits de vote.

Valeurs associées LAFUMA Euronext Paris 0.00%