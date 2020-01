Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Lafuma : cession de la marque Eider Cercle Finance • 27/01/2020 à 08:19









(CercleFinance.com) - Faisant suite à la réception d'une promesse unilatérale d'achat en vue de la cession de sa marque Eider, Millet Mountain Group SAS, filiale de Lafuma annonce avoir finalisé la cession de sa marque Eider au groupe coréen K2.

Valeurs associées LAFUMA Euronext Paris -2.76%