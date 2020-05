Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Lafuma : cession de la filiale Oxbow finalisée Cercle Finance • 29/05/2020 à 08:10









(CercleFinance.com) - Faisant suite à la réception d'une offre d'achat d'Oxbow SAS en février dernier, Lafuma annonce avoir finalisé la vente de cette filiale à Rainbow SAS, société fondée par Emmanuel Debruères et Jean-Christophe Chetail. Cette cession va permettre à la marque Oxbow d'engager une nouvelle étape dans son développement et à Lafuma de recentrer ses activités autour de l'outdoor et du mobilier. Lafuma a en outre réalisé un investissement non significatif dans Rainbow SAS.

Valeurs associées LAFUMA Euronext Paris 0.00%