LafargeHolcim voit un T2 difficile après des résultats en baisse au T1 Reuters • 30/04/2020 à 07:36









ZURICH, 30 avril (Reuters) - LafargeHolcim LHN.S a fait état jeudi d'une baisse de ses ventes et de son bénéfice au premier trimestre liée à l'impact de la pandémie de coronavirus et le groupe a prévenu que le pire restait à venir. Le premier cimentier mondial, qui a déjà renoncé à son objectif de bénéfice pour l'année, s'attend au deuxième trimestre à un effet négatif encore plus important sur son activité des mesures de restriction imposées pour freiner la propagation du virus, de nombreux chantiers étant à l'arrêt. "Le plein impact de la crise sur les résultats 2020 de l'entreprise ne peut pas être évalué à ce stade", a toutefois déclaré le groupe né en 2015 de la fusion du français Lafarge et du suisse Holcim. Au cours du trimestre écoulé, le chiffre d'affaires du groupe a chuté de 11,2% à 5,29 milliards de francs suisses (5 milliards d'euros), contre 5,96 milliards de francs un an plus tôt. Le consensus des analystes indiqué par LafargeHolcim prévoyait 5,25 milliards de francs. Le résultat opérationnel courant a également reculé, de 14,1% à 262 millions de francs, mais il est cette supérieur à aux attentes qui étaient de 215 millions de francs. A périmètre comparable, les ventes ont fléchi de 3,3% et le résultat opérationnel courant de 2,6%. (John Revill; version française Claude Chendjou, édité par Jean-Michel Bélot)

