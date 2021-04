Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client LafargeHolcim : un dividende maintenu proposé à l'AG Cercle Finance • 09/04/2021 à 10:13









(CercleFinance.com) - LafargeHolcim proposera à ses actionnaires un dividende maintenu à deux francs suisses par action au titre de l'exercice 2020 au cours de l'assemblée générale devant qui se tiendra le 4 mai. Le dividende, versé à partir de la réserve de contribution de capitaux étrangers du groupe, n'est pas soumis à l'impôt anticipé suisse, précise le géant du ciment dans un communiqué. Au cours de la réunion, les actionnaires seront également appelés à se prononcer sur la nomination au conseil d'administration de Jan Jenisch, l'actuel directeur général du groupe. Cette proposition intervient alors qu'Oscar Fanjul, le vice-président du conseil, a fait part de sa volonté de quitter ses fonctions après avoir siégé au sein de l'instance depuis 2015. Autre point important à l'ordre du jour, le changement de dénomination sociale du groupe, de 'LafargeHolcim' en 'Holcim', dans une volonté de 'simplification' de l'activité, explique le fabricant de matériaux de construction. En raison des circonstances dues à l'épidémie de Covid-19, l'assemblée générale se tiendra cette année à huis clos.

Valeurs associées LAFARGEHOLCIM Euronext Paris +0.64% LAFARGEHOLCIM Swiss EBS Stocks +0.57%