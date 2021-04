Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client LafargeHolcim : rachat de Firestone Building Products achevé Cercle Finance • 01/04/2021 à 08:50









(CercleFinance.com) - LafargeHolcim annonce que sa filiale Holcim Participations (US) Inc a finalisé l'acquisition de Firestone Building Products, après toutes les approbations réglementaires, transaction conclue plus tôt que prévu grâce à la collaboration avec Bridgestone. Spécialisé dans les solutions de toiture commerciale et d'enveloppe de bâtiment aux États-Unis, Firestone Building Products a réalisé des ventes nettes supérieures à 1,8 milliard de dollars en 2020 et emploie 1900 personnes. 'Les bonnes perspectives de Firestone Building Products en 2021 se sont confirmées avec des résultats à ce jour supérieurs aux attentes et des tendances encourageantes à venir', souligne le groupe franco-suisse de matériaux de construction.

Valeurs associées LAFARGEHOLCIM Euronext Paris -0.62% LAFARGEHOLCIM Swiss EBS Stocks -0.29%