LafargeHolcim : projet de capture de CO2 au Colorado

(CercleFinance.com) - Svante, LafargeHolcim, Oxy Low Carbon Ventures LLC (filiale d'Occidental) et Total annoncent leur intention de mener une étude conjointe pour évaluer la viabilité et la conception d'une installation de captage du CO2 d'échelle industrielle. Cette étude, menée à la cimenterie Holcim Portland à Florence (Colorado), a pour objectif d'évaluer le coût d'un tel dispositif, qui serait conçu pour capter annuellement jusqu'à 725.000 tonnes de CO2 issu de la cimenterie et stocké ensuite en sous-sol par Occidental. Cette initiative conjointe fait suite au projet CO2MENT lancé récemment par Svante, LafargeHolcim et Total à la cimenterie Lafarge Richmond au Canada, et qui a déjà permis des progrès en matière de réinjection de CO2 capté dans le ciment.

