LafargeHolcim : 'point d'entrée attractif' selon un analyste

(CercleFinance.com) - LafargeHolcim a annoncé l'annulation de l'accord conclu il y a un an avec le conglomérat San Miguel Corporation pour lui céder sa participation de 87,5% dans Holcim Philippines Inc, pour une valeur d'entreprise de 2,15 milliards de dollars sur une base 100%. ' Les autorités de la concurrence des Philippines n'ont pas délivré l'approbation de la transaction dans le délai requis et, par conséquent, l'accord est devenu caduc ' indique Oddo. ' Le groupe a confirmé la solidité de son bilan : une liquidité de 8 MdCHF au 26 mars 2020 dont une position cash de 4.1 MdCHF. Le groupe avait même procédé à deux émissions obligataires d'un montant supérieur à 700 MCHF ' rajoute le bureau d'analyses. Oddo confirme son conseil à l'achat sur la valeur et son objectif de cours de 42 CHF. ' Nous pensons que ce niveau de cours constitue un point d'entrée attractif pour les investisseurs value de long terme, même si à l'instar du marché, le titre nous semble encore voué à un parcours chaotique et volatil '. ' La solidité du bilan devrait permettre au groupe de mettre en oeuvre la dernière étape de sa stratégie : une acquisition structurante à un prix attractif ' indique Oddo.

Valeurs associées LAFARGEHOLCIM N Euronext Paris -1.70% LAFARGEHOLCIM SIX Swiss Exchange -1.84%