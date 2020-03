Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client LafargeHolcim : mesures de réduction de dépenses Cercle Finance • 27/03/2020 à 09:12









(CercleFinance.com) - En raison de la pandémie de coronavirus, LafargeHolcim fait part d'une série de mesures pour s'adapter au contexte actuel, dont une réduction de ses dépenses d'investissements d'au moins 400 millions de francs suisses par rapport à 2019. Le fournisseur franco-suisse de matériaux de construction va aussi diminuer d'au moins 300 millions de francs ses coûts fixes en 2020, ainsi que son fonds de roulement net 'au moins en ligne avec les niveaux d'activité'. Néanmoins, il revendique une forte liquidité de huit milliards de francs au 26 mars, et confirme la tenue de son assemblée générale de 12 mai, ainsi que la proposition d'un dividende en numéraire de deux francs suisses par action.

