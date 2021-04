Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client LafargeHolcim : le titre monte, un analyste relève sa cible Cercle Finance • 09/04/2021 à 17:24









(CercleFinance.com) - Le titre progresse de près de 1% après l'analyse positive de Jefferies. Le bureau d'études réaffirme son conseil 'conserver' sur LafargeHolcim avec un objectif de cours relevé de 51,4 à 57,4 francs suisses, à l'approche des résultats trimestriels du groupe de matériaux de construction, attendus le 23 avril. 'Nous prévoyons une forte croissance organique du profit opérationnel au premier trimestre 2021', affirme le broker, pour qui l'objectif d'une croissance organique du profit opérationnel supérieure à 7% pour l'année 2021 semble 'très atteignable'. 'Cependant, avec une croissance significative déjà dans nos estimations, du potentiel de hausse supplémentaire pourrait être limité', nuance Jefferies, qui juge l'action 'peu coûteuse', mais voit 'des cas d'investissement plus faciles ailleurs'.

Valeurs associées LAFARGEHOLCIM Euronext Paris +0.78% LAFARGEHOLCIM Swiss EBS Stocks +0.88%