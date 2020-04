LAFARGEHOLCIM est confiant au vu des données encourageantes du rebond de l'activité en Chine

(AOF) - LafargeHolcim a publié un chiffre d'affaires au premier trimestre en recul de 3,3% à données comparables à 5,293 milliards de francs suisses. Le résultat opérationnel courant du spécialiste des matériaux de construction ressort à 262 millions de francs suisses, en décroissance de 2,6% à données comparables. Le groupe anticipe que l'impact le plus important de la pandémie de Covid-19 est attendu au deuxième trimestre mais voit avec confiance les conséquences sur l'activité au vu des données encourageantes du rebond de l'activité en Chine au mois d'avril.

L'entreprise ajoute que '' plus fondamentalement, l'industrie du bâtiment est résistante et devrait bénéficier des futurs plans de relance des gouvernements et des banques centrales ''.

La société souligne qu'elle est bien placée pour faire face à la crise. Elle précise être soutenue par un bilan solide, avec un ratio de dette financière nette sur Ebitda récurrent de 1,5x à la fin de 2019. L'entreprise indique qu'elle s'est assurée de solides liquidités de 8 milliards de francs suisses et ses deux notations de crédit ont été récemment confirmées.

" Cette crise montre à quel point la construction est essentielle pour que la société continue de fonctionner. Nos résultats du premier trimestre montrent à quel point notre entreprise est résistante. Grâce à notre bilan considérablement renforcé, nous sommes en très bonne position pour faire face à cette tempête. Nous exécutons actuellement avec succès notre plan d'action "Santé, Coût et Argent" dans tous les pays, ce qui prépare l'entreprise à la reprise de nos marchés. Je suis convaincu que LafargeHolcim sortira de cette pandémie comme un contributeur important à la reprise économique, alors que l'activité de construction reviendra à la normale " a déclaré Jan Jenisch, son président-directeur général.

