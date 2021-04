Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client LafargeHolcim : en légère hausse avec des propos de broker Cercle Finance • 13/04/2021 à 15:28









(CercleFinance.com) - LafargeHolcim grappille près de 1% à Zurich sur fond de propos d'UBS, qui réaffirme sa recommandation 'achat' avec un objectif de cours rehaussé de 57 à 61,5 francs suisses sur l'action du fournisseur de matériaux de construction. 'Nous pensons que la combinaison d'une dynamique à court terme et d'une thématique de transformation à moyen terme laisse du potentiel de hausse pour l'action, explique le broker dans sa note sur le groupe franco-suisse.

Valeurs associées LAFARGEHOLCIM Euronext Paris +0.70% LAFARGEHOLCIM Swiss EBS Stocks +0.21%