LafargeHolcim : échec de la cession de Holcim Philippines

(CercleFinance.com) - LafargeHolcim annonce l'annulation de l'accord conclu il y a un an avec le conglomérat San Miguel Corporation pour lui céder sa participation de 87,5% dans Holcim Philippines Inc, pour une valeur d'entreprise de 2,15 milliards de dollars sur une base 100%. Le cimentier franco-suisse explique que cette transaction était soumise à des approbations réglementaires et usuelles, dont celle de la Philippines Competition Authority, et que cette dernière n'a pas donné son feu vert durant la période requise.

Valeurs associées LAFARGEHOLCIM N Euronext Paris 0.00% LAFARGEHOLCIM SIX Swiss Exchange 0.00%