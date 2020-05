Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client LafargeHolcim : dividende approuvé en assemblée générale Cercle Finance • 12/05/2020 à 13:50









(CercleFinance.com) - LafargeHolcim indique que ses actionnaires ont approuvé, lors de l'assemblée générale de ce mardi, l'ensemble des propositions du conseil d'administration, dont la distribution d'un dividende de deux francs suisses par action. L'assemblée a aussi confirmé Beat Hess comme nouveau président du conseil d'administration, succédant à Paul Desmarais qui ne souhaitait pas de réélection, ainsi que les nominations de Philippe Block et de Kim Fausing comme nouveaux membres du conseil.

Valeurs associées LAFARGEHOLCIM N Euronext Paris -0.94% LAFARGEHOLCIM SIX Swiss Exchange -0.44%