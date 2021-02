Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client LafargeHolcim : diminution de 9% du BPA en 2020 Cercle Finance • 26/02/2021 à 08:20









(CercleFinance.com) - LafargeHolcim publie un BPA en diminution de 8,7% à 3,07 francs suisses pour l'année 2020, un EBIT récurrent en repli de 10,4% à 3,68 milliards de francs (-1,9% en comparable) et un chiffre d'affaires en baisse de 13,4% à 23,14 milliards (-5,6% en comparable). Au titre de l'exercice écoulé, le conseil d'administration propose un dividende de la réserve d'apport en capital étranger d'un montant de deux francs suisses par action nominative, sous réserve de l'approbation des actionnaires lors de l'AG du 4 mai. S'attendant à 'une bonne dynamique de la demande en 2021, avec des tendances positives dans toutes les régions', LafargeHolcim vise notamment une croissance de l'EBIT récurrent d'au moins 7% en données comparables conformément à la stratégie 2022.

Valeurs associées LAFARGEHOLCIM Euronext Paris +0.26% LAFARGEHOLCIM Swiss EBS Stocks -1.09%