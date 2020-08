Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client LafargeHolcim : développement de la plateforme ORIS Cercle Finance • 04/08/2020 à 14:08









(CercleFinance.com) - LafargeHolcim annonce son intention de joindre ses forces à celles d'IBM Services pour développer encore davantage ORIS, première plateforme numérique de matériaux pour l'optimisation de la conception de routes. 'La solution peut réduire les coûts des projets routiers d'un tiers et les émissions de carbone de moitié tout en triplant la durabilité des routes et leur espérance de vie à l'usage', explique le groupe franco-suisse de matériaux de construction. 'Ceci est particulièrement opportun alors que les gouvernements conçoivent des plans de relance pour raviver l'activité économique après la Covid-19 tout en répondant à l'impact du changement climatique', poursuit-il.

Valeurs associées LAFARGEHOLCIM N Euronext Paris -0.44% LAFARGEHOLCIM SIX Swiss Exchange -0.30%