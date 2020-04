Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client LafargeHolcim : deux nominations au conseil proposées Cercle Finance • 17/04/2020 à 08:41









(CercleFinance.com) - LafargeHolcim annonce que sera proposée, à son assemblée générale des actionnaires qui se tiendra le 12 mai à huis clos, la nomination à son conseil d'administration de deux nouveaux membres, à savoir le Belge Philippe Block et le Danois Kim Fausing. Philippe Block, professeur à l'Institut Fédéral Suisse de Technologie, participe depuis 2014 au comité académique de la Fondation LafargeHolcim pour la construction durable. Kim Fausing est quant à lui depuis juillet 2017 directeur général de Danish Danfoss Group.

Valeurs associées LAFARGEHOLCIM N Euronext Paris +4.16% LAFARGEHOLCIM SIX Swiss Exchange +3.99%