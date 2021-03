Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client LafargeHolcim : dans le vert, soutenu par un analyste Cercle Finance • 01/03/2021 à 16:58









(CercleFinance.com) - L'action LafargeHolcim gagne plus de 2% à Paris alors que ce matin, Oddo BHF réaffirmait son opinion 'surperformance' sur le titre et relevait son objectif de cours de 57 à 59 francs suisses, estimant 'qu'à l'image de Saint-Gobain, LafargeHolcim pourrait receler un potentiel de révision à la hausse des estimations en 2021'. A l'issue d'une conférence téléphonique, le bureau d'études soulignait notamment que 'le management a affiché une certaine confiance tout en reconnaissant que la guidance 2021 était prudente (EBIT à au moins +7% à périmètre et changes constants)'. 'L'acquisition de Firestone Building Products ne nous semble pas (encore) valorisée à sa juste valeur. Selon nous, cette opération n'est qu'une première étape pour challenger le statut de 'best in class' du secteur à CRH', ajoutait l'analyste.

Valeurs associées LAFARGEHOLCIM Euronext Paris +2.79% LAFARGEHOLCIM Swiss EBS Stocks +3.31%