LafargeHolcim : changement de nom approuvé en AG

(CercleFinance.com) - LafargeHolcim annonce que ses actionnaires ont approuvé toutes les propositions du conseil d'administration lors de l'AG annuelle, dont le changement de nom proposé pour la société de LafargeHolcim Ltd en Holcim Ltd, 'à des fin d'efficacité et d'impact'. 'Ce changement de nom s'applique uniquement au nom de la société, toutes les marques du marché restant existantes. Le nouveau nom deviendra effectif dès son inscription au registre du commerce', précise le fournisseur de matériaux de construction. Les actionnaires ont également approuvé le déménagement du siège social à Zoug, ainsi que la proposition de distribution d'un dividende de deux francs suisses par action nominative et la confirmation de Beat Hess en tant que président du conseil d'administration.

