LafargeHolcim : bâtit une école en impression 3D au Malawi

(CercleFinance.com) - Holcim, filiale de LafargeHolcim, annonce la construction de la première école au monde en impression 3D, dans le district de Salima, au Malawi. Le projet a été développé avec CDC Group, l'institution de financement du développement du Royaume-Uni. Holcim précise que les murs de l'école ont été 'imprimés' en seulement 18 heures, quand plusieurs jours auraient été nécessaires avec des matériaux conventionnels. L'école a pu ouvrir ses portes le 21 juin. 'L'impression 3D a montré qu'il était possible de construire des salles de classe de haute qualité, de manière durable, abordable et rapide, le tout à grande échelle', explique Holcim en substance. 'Maintenant que nous avons prouvé que le concept fonctionne, nous sommes impatients d'étendre cette technologie à l'ensemble de la région, avec des projets déjà en cours au Kenya et au Zimbabwe', a commenté Miljan Gutovic, responsable régional Europe, Moyen-Orient et Afrique chez Holcim Group.

