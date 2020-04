Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client LafargeHolcim : baisse de 14% du ROC au 1er trimestre Cercle Finance • 30/04/2020 à 09:34









(CercleFinance.com) - LafargeHolcim publie au titre des trois premiers mois de 2020 un résultat opérationnel courant (ROC) en baisse de 14,1% à 262 millions de francs suisses (-2,6% en données comparables), performance qu'il qualifie de 'résiliente' face à la crise du Covid-19. Le fournisseur franco-suisse de matériaux de construction a vu son chiffre d'affaires reculer de 11,2% en données publiées, à 5,29 milliards, et de de 3,3% en comparable, avec notamment un recul de 5,2% pour les volumes comparables de ciment. LafargeHolcim anticipe l'impact le plus gros du Covid-19 au deuxième trimestre, mais 'étant données des données d'avril encourageantes sur le rebond d'activité en Chine', il affirme 'voir l'avenir avec confiance'.

Valeurs associées LAFARGEHOLCIM N Euronext Paris +1.65% LAFARGEHOLCIM SIX Swiss Exchange -1.51%