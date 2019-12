Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client LafargeHolcim : aidé par un relèvement de broker Cercle Finance • 16/12/2019 à 13:15









(CercleFinance.com) - LafargeHolcim avance de 1,1% à Zurich, aidé par Barclays qui relève sa recommandation de 'pondérer en ligne' à 'surpondérer', avec un objectif de cours porté de 54 à 61 francs suisses, dans une note consacrée au secteur européen des matériaux de construction. 'La direction a réalisé des progrès significatifs dans la fixation du bilan et nous apprécions l'amélioration de la conversion en free cash-flow, la moindre dépendance vis-à-vis de l'Europe et des Etats-Unis, ainsi qu'une possible transformation', affirme le broker.

Valeurs associées LAFARGEHOLCIM N Euronext Paris +1.25% LAFARGEHOLCIM SIX Swiss Exchange +0.99%