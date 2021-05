Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client LafargeHolcim : accord pour une acquisition en Grèce Cercle Finance • 05/05/2021 à 09:40









(CercleFinance.com) - LafargeHolcim annonce la signature, par sa filiale Heracles, d'un accord avec une filiale de HeidelbergCement pour acquérir une activité granulats et deux usines de béton prêt à l'emploi à Athènes, en Grèce. Cette acquisition, dont les termes financiers ne sont pas précisés, renforcera la position de Heracles Group pour 'soutenir la zone métropolitaine florissante d'Athènes et les projets d'infrastructure clés avec des solutions de construction durables'. 'Il s'agit de la cinquième acquisition complémentaire de LafargeHolcim en 2021, un moteur clé de la stratégie de croissance de l'entreprise', souligne fournisseur franco-suisse de matériaux de construction.

Valeurs associées LAFARGEHOLCIM Euronext Paris +1.26% LAFARGEHOLCIM Swiss EBS Stocks +1.45%