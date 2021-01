Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client LafargeHolcim : accord pour le rachat de FSBP Cercle Finance • 07/01/2021 à 08:17









(CercleFinance.com) - LafargeHolcim fait part de la signature d'un accord pour acquérir Firestone Building Products (FSBP), opération marquant 'une étape dans sa transformation pour devenir un leader mondial des solutions innovantes et durables pour le bâtiment'. Rachetée auprès de Bridgestone Americas, cette société fournissant des systèmes de toiture pour les bâtiments commerciaux aux Etats-Unis, est estimée avoir réalisé en 2020 un chiffre d'affaires de 1,8 milliard de dollars et un EBITDA de 270 millions. La transaction, valorisée 3,4 milliards de dollars, sera financée par de la trésorerie et de la dette. Un effet positif sur le BPA est anticipé à partir de la première année suivant sa finalisation, attendue au deuxième trimestre.

Valeurs associées LAFARGEHOLCIM Euronext Paris +0.65% LAFARGEHOLCIM Swiss EBS Stocks +1.28%