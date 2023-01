Laëtitia Challan Belval devient Chief Impact Officer chez NextStage AM

(AOF) - Laëtitia Challan Belval a rejoint les équipes de NextStage AM en tant que Chief Impact Officer au sein de l'équipe d'investissement en septembre dernier. Laëtitia Challan Belval travaille depuis septembre 2022 avec Julien Potier et Aloys de Fontaines, tous deux associés, afin d'industrialiser l'ESG et l'Impact qui sont au cœur de la stratégie de NextStage depuis déjà 2009.

" Il y a chez NextStage AM tous les atouts et la conviction nécessaires pour mener une démarche d'impact ambitieuse : une volonté commune des Associés et des équipes d'aider les entrepreneurs à transformer leur modèle pour répondre aux grands défis sociaux environnementaux actuels, un ADN d'investisseur long terme et dans les territoires, des valeurs humaines et des engagements personnels qui nourrissent cette ambition d'impact", témoigne Laëtitia Challan Belval.