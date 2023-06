Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Lactalis: l'UE autorise l'acquisition d'Ambrosi en Italie information fournie par Cercle Finance • 01/06/2023 à 12:42

(CercleFinance.com) - La Commission européenne a approuvé, en vertu du règlement européen sur les concentrations, l'acquisition d'Ambrosi, basée en Italie, par Lactalis, basée en France.



Ambrosi produit et commercialise des fromages de type italien sous marques de fabricants et de distributeurs, en particulier des fromages à pâte dure tels que le Parmigiano Reggiano AOP (appellation d'origine protégée) et le Grana Padano AOP.



La Commission a conclu que la concentration envisagée ne soulèverait pas de problème de concurrence, compte tenu du fait que dans la plupart des segments et des pays où les activités de Lactalis et d'Ambrosi se chevauchent, une des deux entreprises a une présence limitée.



De plus, dans les segments des fromages italiens à pâte dure où se situent les principaux chevauchements, la Commission a constaté qu'il existe d'autres fournisseurs importants qui peuvent concurrencer l'entité issue de la concentration.



La transaction a été examinée dans le cadre de la procédure normale de contrôle des concentrations.