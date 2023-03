Lacroix: vise un chiffre d'affaires 2023 supérieur à 750 ME information fournie par Cercle Finance • 28/03/2023 à 17:55

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires du Groupe est ressorti à 707,8 ME en 2022 en croissance de 41,1%, portée par l'intégration réussie de Firstronic dont la contribution ressort à 163,1 ME sur l'exercice. A périmètre constant, la croissance s'établit à 8,6%.



Sur l'exercice, l'EBITDA courant s'établit à 44,3 ME contre 30,9 ME en 2021, faisant ressortir un taux de marge d'EBITDA courant quasiment stable à 6,3% (contre 6,2% un an plus tôt), en ligne avec l'objectif affiché d'une marge au moins égale à 6,2%.



Le résultat opérationnel courant s'est inscrit en hausse de 20% à 21,7 ME, représentant 3,1% du chiffre d'affaires, contre 3,6% en 2021. Le résultat net part du Groupe s'établit à 11,9 ME, contre 21,6 ME un an plus tôt, une baisse intégralement due à une base de comparaison non-normative.



Pour 2023, le Groupe vise ainsi un chiffre d'affaires supérieur à 750 ME à périmètre constant, soit une croissance d'au moins 6%. En terme de rentabilité, Lacroix anticipe une nouvelle appréciation de son EBITDA Courant pour dépasser le cap des 50 ME.