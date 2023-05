Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Lacroix: victime d'une cyberattaque sur trois sites information fournie par Cercle Finance • 15/05/2023 à 10:18









(CercleFinance.com) - Lacroix annonce avoir intercepté pendant la nuit du vendredi 12 mai au samedi 13 mai une cyberattaque ciblée sur les sites français (Beaupréau), allemand (Willich) et tunisien (Zriba) de son activité electronics.



En préalable du redémarrage des systèmes de ces sites, des investigations sont en cours afin de s'assurer du complet cantonnement de l'attaque. En outre, des mesures de sécurisation de l'ensemble des autres sites du groupe ont immédiatement été prises.



Les trois sites concernés sont fermés pour la semaine et Lacroix se donne pour objectif une réouverture le lundi 22 mai. D'ici là, des mesures d'activité partielle ont été prises ainsi que la mise en oeuvre d'un plan de gestion et de redémarrage adapté à chacun des sites.



Compte tenu d'un calendrier favorable avec seulement trois jours de production effectifs cette semaine sur les sites français et allemand, Lacroix n'envisage pas à ce stade d'impact significatif sur ses performances annoncées sur l'ensemble de l'année 2023.





Valeurs associées LACROIX Euronext Paris -2.30%