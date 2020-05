Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Lacroix : stabilité du CA au 1er semestre Cercle Finance • 13/05/2020 à 08:45









(CercleFinance.com) - Lacroix Group annonce un chiffre d'affaires de 238,7 millions d'euros sur le premier semestre 2019-20 (du 1er octobre 2019 au 31 mars 2020), stable en comparaison annuelle. À périmètre constant, l'activité affiche un repli de 3,5%. Après un premier trimestre en progression de 7,6% et une trajectoire de croissance supérieure à 6% en janvier-février parfaitement en ligne avec ses attentes, la crise sanitaire s'est traduite par un ralentissement fort et rapide de l'activité à compter de mars. L'équipementier ajoute que l'activité est restée fortement impactée sur le mois d'avril, malgré la réouverture partielle de l'ensemble des sites industriels fermés en mars, et estime que le redémarrage devrait donc être très progressif.

