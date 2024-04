Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Lacroix: repli de 64% du RNPG en 2023 information fournie par Cercle Finance • 03/04/2024 à 08:00









(CercleFinance.com) - Lacroix publie un résultat net part du groupe (RNPG) en repli de 64,1% à 4,3 millions d'euros pour l'année passée, avec une marge d'EBITDA courant en baisse de 0,8 point à 5,5%, baisse intégralement due aux difficultés de la filiale Lacroix Electronics North America.



A 761,2 millions d'euros, niveau en ligne avec le cap fixé par le groupe d'électronique (plus de 750 millions), son chiffre d'affaires a augmenté de 7,5% (+7,2% à changes constants), intégralement par croissance interne et porté par toutes les activités.



Un dividende de 0,70 euro par action sera soumis à l'AG du 17 mai au titre de 2023. Pour 2024, Lacroix prévoit un chiffre d'affaires hors signalisation en légère croissance à plus de 710 millions, ainsi qu'une marge d'EBITDA courant entre 5,5 et 6,5%.





