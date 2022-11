Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Lacroix: relève son objectif de chiffre d'affaires annuel information fournie par Cercle Finance • 07/11/2022 à 17:54

(CercleFinance.com) - Lacroix enregistre un chiffre d'affaires de 178,1 ME au 3ème trimestre 2022, en croissance de 61,3% par rapport au 3ème trimestre 2021.



En cumul sur les 9 premiers mois de l'année, le chiffre d'affaires s'élève à 516,4 ME avec une hausse de l'activité de 41,4% ou 9,0% à périmètre constant (contre +32,8% et +3,7% respectivement, à la fin juin).



Le groupe anticipe désormais un chiffre d'affaires proche des 700 ME sur l'ensemble de l'exercice 2022 (contre précédemment un objectif de 665 ME, dont 15 ME d'impact du dollar en fourchette haute). Il confirme son objectif de rentabilité, à savoir une marge d'EBITDA courant au moins égale à 6,2% sur l'ensemble de l'exercice.