Lacroix: progression de 36% du CA au 2e trimestre

(CercleFinance.com) - Lacroix publie un chiffre d'affaires de 173,2 millions d'euros au titre du deuxième trimestre 2022, soit une progression de 36,2% en comparaison annuelle, marquant donc une accélération par rapport au premier trimestre (+29,4%).



A périmètre constant, il s'est accru de 8,1%, principalement grâce à une bonne dynamique de marché pour les activités environment et electronics, ainsi qu'aux répercussions de la hausse des coûts d'approvisionnement de certains composants sur les prix de vente.



Revendiquant une bonne dynamique de prise de commandes depuis plusieurs mois, Lacroix confirme ses objectifs annuels, à savoir une progression de plus de 30% de son chiffre d'affaires, associée à une marge d'EBITDA courant au moins égale à 6,2%.





