Lacroix: prises de profits après les résultats semestriels information fournie par Cercle Finance • 29/09/2023 à 12:37

(CercleFinance.com) - Le titre Lacroix accuse l'un des plus forts replis du marché parisien vendredi à la Bourse de Paris, pénalisé par des prises de profits en dépit d'une progression soutenue de son chiffre d'affaires au premier semestre.



Vers 12h30, l'action du fabricant d'équipements routiers chute de plus de 11%, quand l'indice CAC Mid & Small progresse de 1,4%.



Au premier semestre 2023, Lacroix a enregistré un chiffre d'affaires de 387,8 millions d'euros, en hausse de 14,6% et obtenue intégralement par croissance interne, à la faveur notamment d'une forte dynamique commerciale.



Sur la période, son Ebitda courant ressort à 20,7 millions d'euros, contre 19,3 millions un an plus tôt, soit une marge opérationnelle courante de 5,3%, en recul de presque 40 points de base d'une année sur l'autre.



Le résultat net part du groupe spécialisé dans l'éclairage public, la signalisation routière et la gestion de trafic ressort à 3,9 millions d'euros, soit une forte hausse de 44%, à l'issue du premier semestre.



S'il indique demeurer confiant quant à sa capacité à atteindre ses objectifs financiers pour 2023, avec un chiffre d'affaires toujours attendu supérieur à 750 millions d'euros à périmètre constant, soit une hausse d'au moins 6%, le groupe précise que son objectif d'un Ebitda courant supérieur à 50 millions d'euros est désormais conditionné à la confirmation de la demande clients chez Lacroix Electronics North America sur le second semestre, au moment où la conjoncture devient plus incertaine en Amérique du Nord.



Ce dernier commentaire provoquait des prises de bénéfices appuyées sur un titre qui affichait, hier soir, un gain de plus de 37% sur l'ensemble de l'année.