Lacroix : objectifs fixés à horizon 2025

(CercleFinance.com) - Lacroix avance de 5% après la présentation de son plan stratégique Leadership 2025, à l'occasion de laquelle il a déclaré viser un chiffre d'affaires de 800 millions d'euros à l'horizon 2025, à comparer aux 441 millions réalisés en 2020 (proforma 12 mois). Sur le terrain de la rentabilité, l'ambition du groupe d'équipements électroniques et de solutions IoT (Internet des Objets) est de dégager une marge d'EBITDA de l'ordre de 9%, contre 5,9% l'année dernière. Pour 2021, alors que Lacroix s'est déjà engagé dans la voie de la reprise, il se dit confiant dans sa capacité à afficher un chiffre d'affaires supérieur à 500 millions d'euros associé à une marge d'EBITDA supérieure à 6,5%.

Valeurs associées LACROIX GRP Euronext Paris +5.41%