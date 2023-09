Lacroix: nouvelle offre logicielle avec Iconics information fournie par Cercle Finance • 05/09/2023 à 13:27

(CercleFinance.com) - Lacroix annonce s'associer avec la société américaine Iconics pour une nouvelle offre logicielle de supervision LX Scada pour un pilotage connecté, sécurisé et maîtrisé des réseaux d'eau et de chaleur (HVAC), offre dont le lancement officiel est prévu en octobre.



Cette offre conjugue l'expertise de Lacroix dans sa connaissance marché du monitoring et pilotage des réseaux d'eau et HVAC, et le savoir-faire technologique d'un 'éditeur logiciel mondialement reconnu sur les marchés des smart grids, smart factories et smart buildings'.



En amont, Lacroix a dès à présent déployé sa nouvelle solution LX Scada sur des sites pilotes en France, mais également à l'international avec le support de partenaires localement implantés en Indonésie, en Espagne, au Maroc et au Mexique.