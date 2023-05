Lacroix: le titre progresse, un analyste en soutien information fournie par Cercle Finance • 03/05/2023 à 11:53

(CercleFinance.com) - Lacroix affiche une hausse de près de 3% mercredi à la Bourse de Paris alors que les analystes de Portzamparc ont ajouté le titre à la liste de leurs cinq moyennes capitalisations préférées ('High Five').



La société de Bourse indique afficher une recommandation d'achat sur l'action, assortie d'un objectif de cours de 46,6 euros représentant un potentiel haussier de 53%.



Dans son étude, Portzamparc explique envisager 'de nombreux catalyseurs' pour le titre, jugeant notamment que le potentiel lié au projet de cession des activités de signalisation n'a pas été bien intégré par le marché.



L'intermédiaire dit par ailleurs attendre un 'bon' chiffre d'affaires de premier trimestre à l'occasion de la publication prévue le 9 mai prochain.



Lacroix fabrique des équipements électroniques pour ses clients ainsi que des solutions IoT et IA pour les secteurs de l'automobile, de l'industrie, des maisons et bâtiments connectés, de l'aéronautique-défense et de la santé.



La société fournit également des équipements et solutions connectés et sécurisés pour optimiser les infrastructures critiques de la voirie intelligente (éclairage public, gestion de trafic) ainsi que les infrastructures d'eau et d'énergie.



Outre Lacroix, la liste 'High Five' de Portzamparc inclut les titres Akwel, Equasens, Spie et Trigano.