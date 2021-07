Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Lacroix : lance une augmentation de capital de 47,7 ME Cercle Finance • 05/07/2021 à 07:42









(CercleFinance.com) - Lacroix lance une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires (DPS) d'un montant de 47,7 ME, pouvant être porté à 54,9 ME en cas d'exercice intégral de la clause d'extension. ' Cette augmentation de capital a pour vocation de permettre au Groupe de s'imposer parmi les leaders globaux des solutions d'IoT industrielles et de l'équipement électronique pour les applications critiques ' indique la direction. A l'horizon 2025, Lacroix vise ainsi un chiffre d'affaires de 800 ME à comparer aux 441 ME, réalisés en 2020 (base reconstituée 12 mois). Sur le terrain de la rentabilité, l'ambition est de dégager une marge d'EBITDA courant de l'ordre de 9%. Pour rappel, elle ressortait à 5,9% en 2020 (base reconstituée 12 mois).

