Lacroix : l'accélération de la croissance lui permet de rehausser ses objectifs de revenus 2022

(AOF) - Lacroix gagne plus de 4% à 25 euros grâce au relèvement de ses objectifs 2022. Le fabricant d’équipements électroniques peut se permettre d’être plus optimiste après avoir connu un troisième trimestre particulièrement dynamique. Son chiffre d'affaires a bondi de 61,3%, à 178,1 millions d'euros. Une performance qui reflète une intensification de sa dynamique de croissance, après une progression de 29,4% au premier trimestre et de 36,2% au deuxième.

L'activité Electronics affiche en particulier une forte croissance : +92,1% à 135,4 millions d'euros, tirée par l'intégration de Firstronic d'une part, et une solide croissance de 29,2% à périmètre constant d'autre part. " Cette dernière bénéficie notamment d'une excellente performance des secteurs Automotive, Home & Building et Industrie, ainsi que la poursuite des répercussions de surcoûts liés aux composants " a précisé la société.

Vincent Bedouin, Président Directeur Général de Lacroix a commenté : " (...) le positionnement stratégique et l'excellente orientation commerciale de Lacroix sur des segments de marché en forte croissance en France et à l'international se traduisent dans les chiffres. L'accélération de notre croissance au troisième trimestre en est un témoignage extrêmement fort, nous amenant à réviser à la hausse notre objectif annuel de chiffre d'affaires. "

Malgré des tensions persistantes sur les approvisionnements des composants, Lacroix anticipe désormais un chiffre d'affaires proche des 700 millions d'euros sur l'ensemble de l'exercice 2022 contre précédemment un objectif de 665 millions, dont 15 millions d'euros d'impact du dollar en fourchette haute. L'objectif de rentabilité n'est pas modifié, à savoir une marge d'EBITDA courant au moins égale à 6,2% sur l'ensemble de l'exercice.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Progression du marché français en valeur

D'après l'institut Gfk, le secteur a généré en 2021 des ventes de 4,8 milliards d'euros, en progression de 2% par rapport à 2020. Les familles de produits qui ont bénéficié des meilleures performances sont notamment les casques et accessoires ainsi que les téléviseurs. Toutefois, si le marché français de l'électronique grand-public a progressé en valeur l'an passé, il a reculé sur le plan des volumes (-2 % avec 51 millions d'unités écoulées). Cette tendance s'explique par une montée en gamme des produits : les enceintes Bluetooth sont plus puissantes ou encore les téléviseurs recourent à des technologies plus innovantes. Ainsi le développement des technologies qui améliorent la résolution de l'image (Oled, Qled, miniled) et de la taille des écrans ont provoqué une hausse de plus de 20% du prix moyen. Les consommateurs cherchent également des produits plus durables.