LACROIX invite les actionnaires individuels

à un webinaire le 1er octobre à 18h

Contacts

LACROIX

DG Délégué & VP Exécutif Finance

Nicolas Bedouin

investors@lacroix.group

Tél. : 02 72 25 68 80

SEITOSEI ACTIFIN

Relations presse

Jennifer Jullia

jennifer.jullia@seitosei-actifin.com

Tél. : 01 56 88 11 19

SEITOSEI ACTIFIN

Communication financière

Marianne Py

marianne.py@seitosei-actifin.com

Tél. : 06 85 52 76 93

COMMUNIQUE DE PRESSE

08/09/2025

LACROIX invite les actionnaires individuels

à un webinaire le 1er octobre à 18h

A vos agendas !

Vincent Bedouin, Président Directeur Général de LACROIX, et Nicolas Bedouin, Directeur Général

Délégué & VP Exécutif Finance, sont heureux de convier les actionnaires individuels à un webinaire qui

se tiendra le 1er octobre 2025 à 18 heures.

À cette occasion, les dirigeants de LACROIX reviendront sur les résultats semestriels 2025 et la feuille de

route du Groupe à horizon 2027. Ils répondront également à vos questions.

Vous pouvez poser vos questions dès à présent à l’adresse suivante: investors@lacroix.group, ou en

direct lors de la conférence en ligne le 1er octobre à 18h.

Pour vous inscrire ou vous connecter à ce webinaire : cliquez ici