Contacts
LACROIX
DG Délégué & VP Exécutif Finance
Nicolas Bedouin
investors@lacroix.group
Tél. : 02 72 25 68 80
SEITOSEI ACTIFIN
Relations presse
Jennifer Jullia
jennifer.jullia@seitosei-actifin.com
Tél. : 01 56 88 11 19
SEITOSEI ACTIFIN
Communication financière
Marianne Py
marianne.py@seitosei-actifin.com
Tél. : 06 85 52 76 93
COMMUNIQUE DE PRESSE
08/09/2025
LACROIX invite les actionnaires individuels
à un webinaire le 1er octobre à 18h
A vos agendas !
Vincent Bedouin, Président Directeur Général de LACROIX, et Nicolas Bedouin, Directeur Général
Délégué & VP Exécutif Finance, sont heureux de convier les actionnaires individuels à un webinaire qui
se tiendra le 1er octobre 2025 à 18 heures.
À cette occasion, les dirigeants de LACROIX reviendront sur les résultats semestriels 2025 et la feuille de
route du Groupe à horizon 2027. Ils répondront également à vos questions.
Vous pouvez poser vos questions dès à présent à l’adresse suivante: investors@lacroix.group, ou en
direct lors de la conférence en ligne le 1er octobre à 18h.
LACROIX
8,0200 EUR Euronext Paris +0,25%

