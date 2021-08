Lacroix : hausse de 58,7% du chiffre d'affaires trimestriel

(CercleFinance.com) - Lacroix publie ce soir un chiffre d'affaires de 127,2 ME au titre du 2e trimestre 2021, soit une progression de 58,7% par rapport à la même période un an plus tôt - période qui avait été fortement impactée par la crise sanitaire.

Au delà de cet effet de base favorable, Lacroix renoue avec les niveaux d'activité d'avant crise, avec un chiffre d'affaires en hausse de 1,5% par rapport à la même période en 2019.

En cumul sur le 1ersemestre 2021, le chiffre d'affaires du Groupe s'inscrit en hausse de 31,7%, à 254,8ME, et +2,8% par rapport à 2019.

Malgré les tensions qui subsistent dans l'approvisionnement des composants électroniques et plus généralement des matières premières, la société se dit 'raisonnablement en mesure de continuer à servir la demande en croissance'.

Le groupe confirme d'ailleurs sa trajectoire et compte dépasser les 500 ME de chiffre d'affaires pour l'exercice 2021. Lacroix indique 'être en position pour bénéficier pleinement des opportunités de croissance et de consolidation sur ses marchés.'