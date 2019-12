Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Lacroix : hausse de 29% du résultat net annuel Cercle Finance • 18/12/2019 à 08:20









(CercleFinance.com) - L'équipementier technologique Lacroix Group publie au titre de son exercice 2018-19 un résultat net part du groupe de 10,6 millions d'euros, en hausse de 29%, et une marge opérationnelle courante de 4,3% en hausse de près d'un point. Le chiffre d'affaires s'élève à 481,6 millions d'euros, en progression de 2,8% (+0,4% à périmètre constant). Après un premier semestre stable (+0,5%), le second affiche une croissance de 5,2%, 'confirmant la solide dynamique en marche sur toutes les activités du groupe'. Le conseil d'administration proposera un dividende de 0,90 euro par action, versé en numéraire, au titre de l'exercice 2018-19. Pour 2019-20, le groupe vise plus de 500 millions d'euros de chiffre d'affaires et une nouvelle progression du résultat opérationnel courant.

Valeurs associées LACROIX Euronext Paris 0.00%