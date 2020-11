Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Lacroix : expérimentation de 5G dans une usine avec Orange Cercle Finance • 09/11/2020 à 16:07









(CercleFinance.com) - Orange et Lacroix Group indiquent expérimenter les bénéfices de la 5G dans l'usine de Lacroix Electronics à Montrevault-sur-Evre (Maine-et-Loire), spécialisée en conception et production électronique de systèmes embarqués et d'objets connectés industriels. Labellisée 'vitrine Industrie du Futur', cette usine accueille des tests grandeur nature sur la 5G et son application pour l'industrie 4.0 dans le cadre du projet 'Symbiose' : la construction d'une usine électronique du futur en France. 'Outil de relance et de la transformation des entreprises, la 5G permettra aux industriels par exemple de développer le concept d'usine modulable et d'améliorer la gestion technique de bâtiment', explique l'opérateur de télécommunications.

Valeurs associées LACROIX GRP Euronext Paris +1.64%