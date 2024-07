Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Lacroix: des perspectives contrastées pour le 2nd semestre information fournie par Cercle Finance • 24/07/2024 à 15:45









(CercleFinance.com) - Lacroix cède plus de 2% mercredi à la Bourse de Paris après avoir déclaré s'attendre à une dynamique plus favorable, mais toujours contrastée, au second semestre.



Le groupe, désormais recentré sur les équipements électroniques industriels et l'Internet des objets (IoT) pour l'eau et l'énergie, a fait état d'un chiffre d'affaires de 169,2 millions d'euros au 2ème trimestre, en repli de 4,4% à périmètre constant.



Au premier semestre, Lacroix dit avoir enregistré un chiffre d'affaires consolidé de 350,3 millions d'euros, en repli de 7%.



A périmètre comparable, hors segment signalisation cédé au mois de mai, le repli est ramené à 4,9%.



Si le groupe confirme s'attendre à une évolution de son activité (à périmètre constant) plus favorable sur le second semestre, les difficultés de sa filiale nord-américaine devraient continueront de peser sur les performances en 2024, prévient le groupe.



Le redressement opérationnel en cours devrait ainsi commencer à produire des effets significatifs à partir de début 2025, ajoute-t-il.



En termes de prévisions chiffrées, Lacroix prévoit de communiquer de nouveaux objectifs pour l'ensemble de l'exercice en cours à l'occasion de la publication de ses résultats semestriels, prévue le 30 septembre.





Valeurs associées LACROIX 19,80 EUR Euronext Paris -3,41%