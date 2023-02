Lacroix dépasse les 700 millions d'euros de chiffre d’affaires

(AOF) - Le chiffre d'affaires de Lacroix au quatrième trimestre 2022 ressort à 191,3 millions d'euros, en croissance de 40,4% par rapport à la même période de l'exercice 2021. A périmètre constant, le Groupe enregistre une progression de 7,5%, en léger retrait par rapport à la croissance organique des 9 premiers mois de l'année (+9% pour rappel), qui intégrait un effet de base particulièrement favorable au 3ème trimestre 2022. Sur l'ensemble de l'année, l'activité atteint 707,8 millions d'euros.

Ce niveau historique s'inscrit en ligne avec l'objectif annoncé d'un chiffre d'affaires proche de 700 millions d'euros. La progression des ventes a atteint 41,1% en 2022, portée par l'intégration réussie au 1er janvier de Firstronic dont la contribution sur l'année ressort à 163,1 millions d'euros.

Le Groupe affiche ainsi une croissance à périmètre constant soutenue à +8,6%, reflet d'une très bonne dynamique commerciale en France comme à l'international et des refacturations opérées pour compenser la hausse des coûts d'approvisionnement en composants électroniques.

