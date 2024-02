Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Lacroix: croissance de plus de 7% du CA en 2023 information fournie par Cercle Finance • 09/02/2024 à 13:13









(CercleFinance.com) - Lacroix affiche pour l'ensemble de l'année écoulée, un chiffre d'affaires en croissance de 7,5% (+7,2% à taux de changes constants) à 761,2 millions d'euros, en ligne avec son objectif annoncé d'un CA supérieur à 750 millions.



Cette croissance, réalisée malgré une base de comparaison exigeante (+8,6% à périmètre constant en 2022), a été soutenue par toutes les activités du groupe d'équipements et des technologies connectés (Electronics, City et Environment).



Lacroix s'attend néanmoins à voir sa rentabilité pénalisée par des difficultés plus importantes que prévu en Amérique du Nord. Ainsi sur 2023, sa cible d'EBITDA autour de 45 millions d'euros est désormais visée hors impact d'écarts d'inventaires dans cette zone.





