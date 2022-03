Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Lacroix: croissance de 26% du ROC en 2021 information fournie par Cercle Finance • 24/03/2022 à 11:50









(CercleFinance.com) - Lacroix publie un résultat net part du groupe de 21,6 millions d'euros pour son exercice 2021, un résultat opérationnel courant en hausse de 25,8% à 18,1 millions et une marge sur EBITDA courant de 6,2%, au-dessus de l'objectif de septembre 2021 (entre 5,8% et 6,1%).



Conformément à l'objectif annoncé, l'équipementier électronique a dépassé pour la première fois de son histoire les 500 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel : celui-ci a progressé de 13,7% à 501,5 millions, porté par l'ensemble de ses activités.



Un dividende de 0,85 euro par action sera proposé à la prochaine AG du 6 mai. Pour 2022, Lacroix prévoit une croissance du chiffre d'affaires d'au moins 30% et un maintien à minima du taux de marge d'EBITDA malgré un contexte général incertain.





