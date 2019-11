Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Lacroix : croissance de 2,8% du CA annuel Cercle Finance • 12/11/2019 à 18:16









(CercleFinance.com) - Le groupe enregistre une croissance de son chiffre d'affaires de +7,3% au quatrième trimestre. Le chiffre d'affaires annuel du Groupe affiche une croissance de 2,8% à 481,7 ME. La croissance du CA s'établit à +4,0% sur le 4ème trimestre, hors variation de périmètre (+4,9 ME) et en dehors de l'impact de l'incendie du site tunisien (-1,3 ME).

Valeurs associées LACROIX Euronext Paris -1.29%